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В Ульяновске ребенок оказался в больнице после ссоры в песочнице

Происшествия

В ходе ссоры ребенок получил колотое ранение

Ульяновск, 12 июля 2017, 13:43 — REGNUM  В Ульяновске ребенок оказался в больнице после ссоры в песочнице, сообщили в региональной прокуратуре. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, ребенок поступил в больницу с колотой раной.

Позже выяснилось, что ранение ему нанес такой же малолетний ребенок в ходе ссоры в песочнице возле одного из домов по улице 40 лет Победы.

Прокуратурой организована проверка, в ходе которой планируется выяснить условия и обстоятельства, способствовавшие инциденту.

Также будет дана оценка деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2017 года в Ульяновской области воспитанница детского дома для малолетних сирот с ограниченными возможностями была госпитализирована с с серьезными травмами.

Девочку доставили в больницу с перелом челюсти и травмой шеи.

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