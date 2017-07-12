Бизнесмена Полонского освободили в зале суда

Москва, , 13:12 — REGNUM Бизнесмен Сергей Полонский, который был признан виновным по делу о мошенничестве, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Пресненский районный суд Москвы.

«Освободить из-под стражи Сергея Полонского, Алексея Пронякина (гендиректор ООО «Авант») и Александра Паперно (руководитель финансового департамента компании «Миракс Групп») в связи с истечением срока давности срока уголовной ответственности и освободить в зале суда», — говорится в сообщении судьи.

В приговоре говорится, что Полонский был приговорен к 5 годам колонии общего режима, Пронякин — к двум годам колонии общего режима, Паперно — к трем годам колонии общего режима. В связи с тем, что срок давности по уголовному делу истек, бизнесмены были освобождены в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмену Полонскому были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере») в связи с аферами вокруг строительства жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера».

Читайте также: Полонский отстранен от участия в заседаниях суда из-за поведения жены