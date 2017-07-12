Опасные ворота и травма на аттракционе: под Астраханью пострадали дети

Астрахань, , 13:11 — REGNUM В Астраханской области за один день пострадали сразу двое детей. Одна трагедия разыгралась в селе Джанай, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. По информации регионального управления СКР, здесь на ребёнка упали футбольные ворота.

Днём 10 июля дети играли на детской спортивной площадке. Во время игры на одного из ребят упали незакрепленные металлические ворота. Мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в коме.

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Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено, проводится проверка. А вот другой инцидент уже вылился в уголовное дело. Также 10 июля был травмирован ещё один ребёнок. Травмы 12-летний мальчик получил на территории мобильного парка аттракционов в селе Чулпан. Управляя мини-квадрациклом, ребёнок не справился с управлением и врезался в столб. Школьника с множественными телесными повреждениями незамедлительно доставили в медучреждение

Расследование произошедшего ведётся в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай с падение ворот на ребёнка произошёл и осенью 2016 года в посёлке Лебяжье Курганской области. 14-летний воспитанник Лебяжьевского агропромышленного техникума повис на незакреплённых воротах и раскачался на них.

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