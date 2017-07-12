МВД РФ раскрыло схему незаконного обналичивания денежных средств

Москва, , 12:48 — REGNUM Деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в совершении незаконных банковских операций, пресечена в Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан, — говорит она. — Установлено, что в организованную группу входили более 8 человек».

По ее словам, подозреваемые с 2013 г. осуществляли незаконные банковские операции через салоны связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам, — отмечает Волк. — За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%».

При этом официальный представитель МВД России добавила, что незаконный доход злоумышленников от реализации противоправной схемы составил около 1 млрд рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.