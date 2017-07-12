Нижегородская пенсионерка ответит за работу нелегального казино

Нижний Новгород, , 12:31 — REGNUM Нижегородская пенсионерка будет осуждена за проведение азартных игр в незаконном игорном заведении, организованном в подвале одного из жилых домов по улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Как сообщилив СК РФ, женщина знала, что на территории города отсутствует игорная зона. Несмотря на это, она незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования в специально оборудованном для того подвале.

Исполняя обязанности администратора игрового клуба, она контролировала его работу, получала денежные средства от проведения азартных игр в игровом клубе, осуществляла прием и распределение по игровым аппаратам гостей игорного заведения, учет ставок клиентов, прием и выдачу наличных денежных средств, в том числе выигрышей, начисление кредитов на игровые аппараты.

Вход в клуб был оборудован металлической дверью и камерами видеонаблюдения. Это помогало пропускать в клуб ограниченный круг лиц.

При поддержке спецназа сотрудникам полиции и СК РФ удалось войти в помещение и прекратить деятельность клуба. Были изъяты 27 игровых автоматов и записи, подтверждающие проведение незаконных азартных игр.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконное проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года в Тамбове были задержаны участники преступной группы, которая организовывала на территории региона незаконные азартные игры. Среди задержанных — депутат Тамбовской городской думы, бывший полицейский и адвокат. Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

В Чувашии в 2015—2016 годах пресечена деятельность 55 подпольных игорных заведений (в 2015 году — 31, в 2016 году — 24). Общая сумма незаконно извлеченного дохода по расследованным уголовным делам в 2015 году превысила 3,3 млн рублей, в 2016 году составила 346 млн рублей.

В республике все еще продолжается судебное разбирательство резонансного дела о незаконном игорном бизнесе, по которому вынесен обвинительный приговор десяти членам организованной преступной группы. В суд направлен иск о взыскании почти 340 млн рублей, полученных в результате незаконной организации азартных игр.