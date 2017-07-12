Южные провинции КНР готовятся к ураганному ветру и наводнениям

Пекин, , 12:29 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР выпустило предупреждение о грядущем ухудшении погоды в ряде китайских провинций. Так в период с 10 до 19 июля на юге КНР ожидается выпадение до 150 мм осадков. Дожди также накроют и восточные провинции страны, однако осадков там ожидается меньше — до 100 мм.

В прогнозе метеорологов отмечается, что на юге сильнейшие ливни приведут к дальнейшему подтоплению отдельных районов, кроме того, проливные дожди будут сопровождаться ураганным ветром.

Власти южных провинций уже начали работу по предотвращению разрушительных последствий наводнений. Добровольцы, спасатели и военнослужащие ведут укрепление берегов рек, водохранилищ и других крупных водоемов, пишет «Наньцзао жибао».

Во второй половине июля южные провинции КНР могут «накрыть» сразу два тайфуна — в настоящее время они формируются над Тихим океаном. Национальное метеорологическое бюро внимательно следит за развитием событий. Местные жители предупреждены о грядущей непогоде, аэропорты работают пока в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении на территории сразу нескольких провинций «желтого» уровня общественной опасности из-за установления аномально жаркой погоды.

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