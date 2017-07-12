Чиновница в Чувашии зарабатывала на красоте

Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор начальнику отдела социального развития и архивного дела администрации Янтиковского района, которую обвиняли в мошенничестве. Она забирала часть выручки от продажи билетов на районные конкурсы красоты, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Следствием и судом установлено, что в 2013—2015 годах начальник отдела администрации Янтиковского района давала незаконные указания директорам подведомственных учреждений культуры изготавливать и продавать билеты на ежегодные районные конкурсы красоты. Стоимость билетов составляла 100−150 рублей.

«Вырученные от продажи билетов средства, которые должны были поступить на баланс учреждений культуры, она забирала якобы в целях покрытия понесенных финансовых затрат. Часть этих средств похищала, распоряжаясь по своему личному усмотрению», — сказал Олег Дмитриев.

Нанесённый учреждениям культуры ущерб оценён в 57 тыс. рублей.

Кроме того, судом установлено, что в январе 2015 года чиновница дала указание директору одного из муниципальных учреждений трудоустроить своего знакомого на 0,5 ставки и начислять ему зарплату, заведомо зная, что тот фактически выполнять свои трудовые функции не будет. Ущерб, нанесённый учреждению, оценён в 57 тыс. рублей.

«Эти денежные средства чиновница районной администрации и ее знакомый похитили, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщил Олег Дмитриев.

Чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»), а ее знакомый — в пособничестве в совершении этого преступления (ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Им назначено соответственно наказание в виде 4,5 и 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. и 25 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в администрацию Янтиковского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлениям.

Напомним, в Чувашии муниципальные чиновники нередко попадают под уголовное преследование, одним из антилидеров является Чебоксарский район. Здесь продолжается судебное разбирательство в отношении главы администрации района Георгия Егорова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. В июле 2017 года было завершено расследование в отношении бывшего главы Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района, которого обвиняют в махинации с десяти земельными участками. В мае 2016 года уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района, в 2015—2016 годах возбуждены уголовные дела в отношении бывших глав администраций четырёх сельских поселений Чебоксарского района (Лапсарского, Сарабакасинского, Кшаушского и Большекатрасьского), при этом один из них в разное время возглавлял два поселения.

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