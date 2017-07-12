Диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов в Сан-Франциско

Сан-Франциско, США, , 11:36 — REGNUM Диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов в аэропорту Сан-Франциско, предотвратив тем самым одну из крупнейших авиакатастроф в истории. Инцидент произошел еще в ночь на 8 июля, однако о нем стало известно только сейчас. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, при заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке взял курс не на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а на параллельную ей рулежную дорожку. В тот момент на ней находились еще четыре воздушных судна с пассажирами на борту.

Диспетчеры аэропорта Сан-Франциско смогли вовремя остановить пилота от ошибочных действий. Самолет Airbus 320, на борту которого находились 140 человек, совершил успешную посадку со второй попытки.

Администрация аэропорта и местные власти в настоящее время проводят расследование этого инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в сельской части штата Миссисипи потерпел крушение самолет Вооруженных сил США. По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек.

Инцидент произошел в округе Лифлор приблизительно в 160 км от столицы штата города Джексон.