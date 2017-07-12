Подозреваемый в стрельбе в Ростовской области признал вину

Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Бывший сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве на трассе «Ростов — Таганрог» в Ростовской области, признал вину. Об этом сообщает в среду, 12 июля, Следственный комитет России (СКР).

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве (…), — говорится в сообщении. — В день происшествия, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по указанной трассе, подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших».

Отмечается, что после того, как автомобиль остановился, подозреваемый произвел по своим жертвам еще несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем уехал на своем транспортном средстве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Ростовской области неизвестный произвел несколько выстрелов в водителя и пассажира легкового автомобиля. От полученных ранений скончался один человек, еще один получил серьезные ранения.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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