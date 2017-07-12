Крушение самолёта в Оренбуржье: МАК озвучил причину

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 10:27 — REGNUM Крушение самолёта «Элитар-202» могло произойти из-за потери сознания пилотом. Именно эту версию в качестве основной озвучила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном, которое произошло в июне 2016 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МАК, столкновение самолёта с земной поверхностью произошло с неработающим двигателем.

Признаков отказа двигателя не выявлено. Выключение двигателя, наиболее вероятно, произвел командир воздушного судна перед потерей сознания, а привести в действие парашютную систему спасения, подготовленную к использованию, не успел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2016 года на территории Соль-Илецкого района Оренбургской области произошло авиационное происшествие с самолётом «Элитар-202», принадлежащим частнику. В результате крушения воздушного судна погибли директор местного аэроклуба и жительница Екатеринбурга, которая приехала в Соль-Илецк ради лечения.

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