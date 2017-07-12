Перила не выдержали груза: в Оренбурге женщина упала с третьего этажа

Оренбург, , 10:07 — REGNUM В Оренбурге ночью 12 июля с балкона, расположенного на третьем этаже дома по ул. Западной, упала местная жительница. Она облокотилась на перила, но балконное ограждение не выдержало, и женщина упала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Оренбурженка доставлена врачами скорой медицинской помощи в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Стоит отметить, в соцсетях пользователи активно обсуждают происшествие:

«Даже дома никакой безопасности!»;

«Конечно, сколько лет этим балконам, и мало кто заново переваривал опоры»;

«Балконные плиты и ограждения — общедомовое имущество, должна следить управляющая компания. Постановление правительства №491»;

«Таких балконов ведь тысяча по городу».

Горожане вспомнили и трагический случай, который произошёл в конце 1990-х годов в доме по ул. 60 Лет Октября, когда пять парней вышли на балкон покурить, а он рухнул.

«После этого трагического события начали заниматься капремонтом. И то не во всех домах. Кто заплатил, тому и сделали балкон. Это нужно делать совершенно бесплатно, дома-то старые», — говорится в комментарии.

Добавим, что летом 2013 года в доме по пр. Победы обрушился балкон. Обошлось без человеческих жертв. От обломков бетона пострадало около десятка автомобилей, припаркованных возле высотной новостройки.

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