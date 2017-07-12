«Нет хлеба, муки»: село Якутии уже месяц изолировано из-за обрушения моста

Якутск, , 10:03 — REGNUM Жителям села Орто-Балаган в Оймяконском районе Якутии обещали к 12 июля восстановить обрушившийся ещё в середине июня мост через реку Куюдусун, но сообщение по-прежнему отсутствует. В населённом пункте сохраняется режим ЧС. Дорожники ждут спада воды в реке, так как пока отсыпка подходов к мостовому переходу бесполезна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГО и ЧС муниципалитета. Новых сроков восстановления моста пока не называется. Утешают людей тем, что вода уже начала спадать.

Отсутствие сообщения с другими населёнными пунктами республики жители села называют блокадой.

«Люди таскают топливо на себе, нет хлеба, муки, мост до сих пор не сделан, посёлок заблокирован от внешнего мира», — пишут о ситуации в блогах. «Наши министры сидят и неизвестно, о чём думают. Опять мы остались без ягод, а сельское хозяйство — без сена. Бедные люди остались отрезаны, спускаются — поднимаются на мост по опасной приставной лестнице. Наших министров бы по этой лесенке заставить подняться и спуститься, сомневаюсь, что кто-то из них полез бы сюда», — сообщает в приложенном к посту видео жительница Сордоннохского наслега, центром которого является Орто-Балаган.

Она высказывает мнение, что дорожники делают бесполезную работу, пытаясь отсыпать берег, так как большая вода всё смывает. По информации управления ГО и ЧС, на сегодняшний день уровень воды уже начал понижаться, а значит, скоро дорожные работы начнут вести более активно. Что касается нехватки продуктов, то этот вопрос в ближайшее время обещают решить подвозом топлива и товаров первой необходимости на лодках.

Напомним, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров 6 июля обещал, что транспортное сообщение через реку Куйдусун будет налажено до 12 июля, несмотря на то, что укладку скального грунта осложняет высокий уровень воды в реке.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Куйдусун, соединявший сёла Томтор и Орто-Балаган, размыло 15 июня. Аналогичная ситуация была в 2016 году, люди почти месяц ждали восстановления размытого мостового перехода.

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