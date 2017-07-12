Наркодилер из Югры ждет снисхождения суда в Индонезии

Сургут, Югра, , 09:43 — REGNUM Житель Сургута (ХМАО) ждёт снисхождения от суда Индонезии. Его задержали в декабре 2016 года на Бали (Индонезмя) с тремя килограммами гашиша в тюбиках из-под зубной пасты. В Индонезии за данное преступление предусмотрена смертная казнь. Однако 11 июля индонезийская прокуратура запросила для него 20 лет лишения свободы. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Мне вынесли предварительный приговор. Теперь я имею представление о минимальном сроке, который мне придется тут провести. Прокурор запросил у судьи 20 лет лишения свободы за совершенное мною преступление. По закону судья может вынести вердикт на одну треть меньше запрошенного срока. Соответственно, минимальный срок, ожидающий меня, — 14 лет. Меньше быть уже не может, а вот больше — легко. Зато наверняка известно, что смертной казни и пожизненного срока я уже не получу. Приговор вынесут через две недели», — пишет гражданин землякам.

В комментарии к новости пользователи сети недоумевают: «Он правда в тюрьме сидит?» И есть чему удивиться. В ожидании смертной казни 30-летний сургутянин регулярно выходит в интернет и даже открыл в тюрьме кафе: в Сургуте работал поваром в ресторане.

«Я здоров, свеж и светел. Перед нашим блоком по-прежнему растут пальмы (это очень важно для пальмозависимого человека, поверьте). Во круг меня много замечательных и удивительных людей. В моем сердце целый мир из близких мне человеков. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлив», — пишет сургутянин о своем бытье в индонезийской тюрьме.