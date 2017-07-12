Краболовы-браконьеры из Ломе выловили на Камчатке 7 тонн синего краба

Петропавловск-Камчатский, , 09:49 — REGNUM На Камчатке в порт Петропавловска пограничники конвоируют рыболовную шхуну «SP-101», экипаж которой попался в Беринговом море на незаконном лове синего краба. Как сообщили ИА REGNUM в пограничном управлении, идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пограничники отмечают, что на борту судна было обнаружено более 7 тонн живого краба, который после пересчета был выпущен обратно в море.

«Задержанное судно приписано к порту Ломе (Тоголезская Республика), экипаж состоит из 17 человек, все граждане Российской Федерации. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документов на промысел у капитана не было», — говорят пограничники.

ИА REGNUM напоминает, что у берегов Камчатки часто задерживают различные рыболовные суда и краболовов. Как правило, они выходят в море под иностранными флагами. На рейде в порту Петропавловска стоит несколько подобных судов. Все они ждут судебных процессов, по результатам которых суда, как правило, конфискуются в пользу государства в качестве возмещения ущерба.