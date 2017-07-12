Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области пропали восемь туристов из Ростова-на-Дону, спасатели ведут их поиски, сообщает 12 июля пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о том, что туристы не вышли в назначенное время на связь с родственниками, поступила в ГУ МЧС накануне.

«Спасатели, изучив возможный маршрут туристов, определили опасные участки и разработали план поисков. Утром 12 июля на их поиски отправился вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту, врачом и сотрудником полиции», — отметили в ведомстве.

Также спасатели обследуют акваторию рек из верховьев вниз по течению.

По информации спасателей, поиски пропавших туристов осложняется тем, что они не зарегистрированы в спасательном подразделении как туристическая группа — это увеличивает время и географию их поисков.

Отсутствие спутников средств связи также не позволяет определить спасателям местонахождение пропавших людей. Отмечается, что искать их будут в течение всего светового дня.

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