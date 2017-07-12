Ингушетия: Видео спасения людей из горящей машины потрясло западные СМИ

Магас, , 09:27 — REGNUM Участникам автоаварии, которая случилась в Ингушетии, крупно повезло, что свидетелями ДТП стали неравнодушные люди. Очевидцы столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Баку, не задумываясь, бросились на помощь и за считаные минуты спасли из огня пятерых человек, передает 12 июля корреспондент ИА REGNUM.

Видео с авторегистратора с кадрами спасения набирает популярность в интернете. Западные СМИ даже сделали видео вирусным, называя ролик «героическим», обращая особое внимание на возраст спасателей, пишет «Пятый канал».

Авария произошла 9 июля. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, совершая маневр, на большой скорости врезался в ГАЗ-2102.

Машина мгновенно воспламенилась. Пассажиры и водитель оказались запертыми внутри автомобиля из-за того, что заклинило двери. Увидевшие это очевидцы из проезжающих мимо машин кинулись спасать людей. Мужчины действовали решительно, выбив стекла, вытащили пострадавших из салона и оттащили подальше от огня.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109, получивший травмы различной степени тяжести, был госпитализирован. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, число автоаварий в Ингушетии не снижается. В 2016 году погибли в дорожно-транспортных происшествиях 76 человек, а за пять месяцев 2017 года — уже 21 человек. Юнус-Бек Евкуров предложил предавать огласке имена злостных нарушителей правил дорожного движения, особенно из числа представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

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