Бывший вице-мэр Уфы предстанет перед судом

Уфа, , 09:25 — REGNUM В Башкирии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Уфы. Ему инкриминируют покушение на мошенничество, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемый знал о пожертвовании ресурсоснабжающей компанией 18 млн рублей на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике.

«Чиновник решил воспользоваться данной информацией для совершения мошенничества и хищения крупной денежной суммы. В этих целях он встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование, и потребовал 1,8 млн рублей. Мужчина сообщил, что в случае неисполнения его требований дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено. В действительности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решение данного вопроса, не входившего в его компетенцию», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в марте 2017 года он получил от представителя фирмы 1,15 млн рублей, которые якобы намеревался передать компании-спонсору в счёт дальнейшего сотрудничества. Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по республике.

Бывшего чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ведомстве отмечают, что обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.

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Напомним, в последнее время уфимская мэрия в Башкирии устойчиво ассоциируется с различными скандалами и разговорами об отставке. ИА REGNUM неоднократно писал о сложных взаимоотношениях в руководстве мэрии. На фоне и без того неспокойной ситуации в начале марта 2017 года в связи с подозрением по обвинению в покушении на мошенничество был задержан заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов, затем следователи предъявили обвинение в налоговом преступлении первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову. В прямом телеэфире с жителями республики глава Башкирии Рустэм Хамитов подчеркнул, что уфимская власть слишком тесно общается с бизнесом. «У нас с главой города уже проходили довольно серьёзные разговоры и ещё предстоят, — пригрозил Рустэм Хамитов. — Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры».