Хакеры получили данные карт 14 постояльцев Trump Hotels

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM В США жертвой атакой хакеров стала сеть гостиниц Trump Hotels, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сообщает пресс-служба компании.

Хакеры получили доступ к личным данным 14 клиентов отеля, атаковав систему бронирования Sabre Hospitality Solutions. Атака, как сообщает компания, началась 10 августа 2016 года, последнее проникновение в систему зафиксировано 9 марта 2017 года.

Помимо личных данных, злоумышленники получили информацию о кредитных картах постояльцев — имя держателя карты, ее номер и срок действия, а также, возможно, код безопасности.

Хакеры получили данные гостей, которые останавливались в отелях в Нью-Йорке, Чикаго, Торонто и Лас-Вегасе. Инцидент не повлиял на работу сети гостиниц.

Компания Trump Hotels «работает с Sabre, чтобы решить эту проблему».

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