Ремонт госпиталя на Урале: пропали 150 млн бюджетных рублей

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В Екатеринбурге военная прокуратура пресекла мошенничество на 150 млн рублей. Деньги были выделены коммерческой структуре в рамках госконтракта по реконструкции здания госпиталя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военной прокуратуре.

«Руководители ООО «Сантехэнергострой» директор гражданин Н. и соучредитель гражданин М., получив в качестве аванса бюджетные средства в размере 150 млн рублей для исполнения государственного контракта по реконструкции военного госпиталя, направили их на счета аффилированных коммерческих структур и в дальнейшем похитили», — заявили в ведомстве.

Контрактные обязательства при этом выполнены не были. Фирма проходит процедуру банкротства, а готовность объекта реконструкции не превышает 50%. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Как пишет издание «Новый день», деньги были похищены при реконструкции зданий пятого военного клинического госпиталя. Он находится в жилом районе Екатеринбурга Широкая Речка.