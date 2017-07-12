В Забайкалье спасатели эвакуировали 15 жителей подтопленного поселка

Чита, , 09:20 — REGNUM В Забайкалье сотрудники МЧС эвакуировали 15 жителей подтопленного поселка Средний Калар, сообщает 12 июля пресс-служба МЧС по региону.

По данным МЧС, в результате сильных проливных дождей произошел подъем уровня реки Калар, в результате чего произошло подтопление пониженных участков местности.

На эвакуацию жителей спасатели направили вертолет МИ-8 с оперативной группой и спасателями на борту.

«По прибытию на место была организована эвакуация 15 человек, из которых 8 детей. Вывезенные жители размещены в школе села Чара и обеспечены всем необходимым для временного проживания», — сообщили в ведомстве.

Для оставшихся в поселке мужчин спасатели развернули на вертолетной площадке палаточный лагерь, где им предоставили питьевую воду и продукты питания. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Накануне, 11 июля, сотрудники «Забайкалпожспас» эвакуировали туристов из Амурской области, которые во время подтопления реки находились недалеко от нее.

«Спасательная группа обнаружила туристов у переправы, через которую не было возможности переправиться. С помощью специального инструмента спасатели эвакуировали 17 человек, из которых 8 детей», — сообщили спасатели.

Жизни и здоровью туристам сейчас также ничего не угрожает.

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