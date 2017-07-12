В Кемеровской области скончался выпавший из окна ребенок

Кемерово, , 09:09 — REGNUM В Кемеровской области скончался в больнице двухлетний мальчик, выпавший из окна квартиры на пятом этаже, сообщает региональный главк СКР.

Ребенок получил травмы 29 июня. По предварительным данным, он выпал из окна, когда мать вышла из комнаты — мальчик забрался на подоконник, подставив стул.

Мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Ребенок был госпитализирован с травмами в крайне тяжелом состоянии.

Врачи боролись за его жизнь две недели, однако спасти мальчика не удалось.

Следователи устанавливают причину смерти ребенка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.