В результате ЧП на стройплощадке в КНР погибли 8 человек

Хух-Хото, Китай, , 08:39 — REGNUM Правоохранительные органы Автономного района Внутреняя Монголия сообщили о ЧП, произошедшем вечером 11 июля на одной из строительных площадок г. Эрдос, где в результате обрушения строящегося здания погибли 8 рабочих.

По данным полиции, инцидент произошел примерно в 17:20 по местному времени. Спустя несколько минут к месту ЧП подъехали первые кареты скорой помощи и сотрудники спасательных служб, которые извлекли из-под завалов 10 человек, 8 из которых скончались по пути в больницу, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время на месте ЧП развернута поисково-спасательная операция, так как руководство компании, ведущей строительные работы на данной площадке, не смогло назвать точное количество сотрудников, которые находились в строящемся здании во время обрушения.

Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте трагедии работают более 70 спасателей, в том числе кинологи с собаками. Расследование причин обрушения продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили о гибели четверых рабочих в результате падения люльки с многометровой высоты. Инцидент произошел на строительной площадке в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

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