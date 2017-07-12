Пожарные спасли пятерых человек при пожаре квартиры в центре Москвы

Москва, 12 июля 2017, 08:35 — REGNUM Пожарные спасли пятерых человек, в том числе троих детей, при пожаре квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба столичного МЧС.
Сообщается, что около шести утра от очевидца поступила информация о пожаре по адресу переулок Малый Афанасьевский, дом 5/15.
При прибытии пожарного подразделения было установлено, что горит квартира на пятом этаже семиэтажного дома на площади около 10 кв. метров.
«В 06:36 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован«, — добавили в ведомстве.
При тушении пожара сотрудники МЧС спасли пятерых человек, из которых трое детей. Спасатели отмечают, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Вся дальнейшая информация уточнятся.
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