Директор пансионата под Красноярском пойдет под суд за смерть 18 человек

Красноярск, , 08:15 — REGNUM Красноярские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении директора пансионата «Калина Красная» для престарелых людей в поселке Емельяново, где погибли 18 человек. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Потерпевшими по делу признаны 15 человек — родственники 18 погибших пожилых людей.

Следователями установлено, что в период с сентября 2011 по июнь 2016 года директор предоставлял услуги по предоставлению круглосуточного проживания, питания, оказания помощи и поддержания личной гигиены пожилых людей.

Однако постояльцы, возраст которых был от 78 до 93 лет, проживали в пансионате около двух недель и умирали. Это связано с тем, что при ухудшении здоровья пожилым людям не оказывалась необходимая медицинская помощь.

Также проведенная санитарно-эпидимиологическая экспертиза выявила нарушения санитарных норм, создававших угрозу для жизни и здоровью постояльцев.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 18 лиц). Однако обвиняемый своей вины не признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года следователи провели обыски в этом пансионате. Сотрудники СК изъяли всю документацию, представляющую интерес для следствия.

Также правоохранители сообщали, что данный пансионат давно привлекал их внимание, а контролирующие органы уже выявляли в деятельности пансионата нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности.

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