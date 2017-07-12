Суд над чиновником из Екатеринбурга продолжится в августе

Екатеринбург, , 07:43 — REGNUM В Екатеринбурге в судебном заседании по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Верх-Исетского района перенесено на 3 августа. Также экс-чиновнику суд продлил домашний арест до 6 декабря.

В ходе судебного заседания было принято решение о допросе одного из свидетелей, который на данный момент находится за пределами Свердловской области. В связи с этим было принято решение перенести заседание на начало следующего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, бывший глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга обвиняется в получении взятки в размере 150 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы для общего покровительства при выполнении муниципального заказа по уборке и благоустройству территории.

Задержание чиновника произошло 21 февраля 2017 года прямо на рабочем месте сотрудниками ФСБ. Позже он был доставлен в следственные органы и вечером того же дня стало известно о том, что в отношении главы районной администрации было возбуждено уголовное дело. Впоследствии распоряжением главы администрации Екатеринбурга чиновник был отстранён от занимаемой должности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге дело экс-главы районной администрации передано в суд