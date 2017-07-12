Семья предполагаемого убийцы ребёнка покинула Касли

Касли, Челябинская область, 12 июля 2017, 07:02 — REGNUM В Челябинской области семья предполагаемого убийцы 10-летнего мальчика покинула город Касли. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет 74.ru, свидетелями спешного отъезда стали соседи. В день похорон ребёнка к дому подъехала грузовая машина, на которую погрузили вещи.
Предположительно, семья покинула город, опасаясь негатива со стороны жителей. Отметим, убийство ребёнка вызвало в городе волну возмущения и ярости. А подозреваемого в этом преступлении даже пришлось охранять от разъярённых горожан, чтобы не допустить самосуда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьник пропал 14 июня. На его поиски были брошены МЧС, полиция, следователи и добровольцы.
8 июля тело мальчика было найдено. Под подозрение попал местный житель, который сознался в преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Похороны ребёнка прошли 11 июля.
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