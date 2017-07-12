Семья предполагаемого убийцы ребёнка покинула Касли

Касли, Челябинская область, , 07:02 — REGNUM В Челябинской области семья предполагаемого убийцы 10-летнего мальчика покинула город Касли. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет 74.ru, свидетелями спешного отъезда стали соседи. В день похорон ребёнка к дому подъехала грузовая машина, на которую погрузили вещи.

Предположительно, семья покинула город, опасаясь негатива со стороны жителей. Отметим, убийство ребёнка вызвало в городе волну возмущения и ярости. А подозреваемого в этом преступлении даже пришлось охранять от разъярённых горожан, чтобы не допустить самосуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьник пропал 14 июня. На его поиски были брошены МЧС, полиция, следователи и добровольцы.

8 июля тело мальчика было найдено. Под подозрение попал местный житель, который сознался в преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Похороны ребёнка прошли 11 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каслях простились с убитым школьником