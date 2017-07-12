В Алтайском крае на пожаре погибли трое детей

Шелаболиха, Алтайский край, , 06:47 — REGNUM Страшная трагедия произошла сегодняшней ночью в одном из частных жилых домов села Шелаболиха в Алтайском крае. Огонь унес жизни троих детей: девочки 2013 года рождения и ее двух братьев 2004 и 2010 годов рождения. Их тела были обнаружены при тушении пожара. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По ее словам, предварительно установлено, что дети были оставлены матерью одни без присмотра. Пожар возник после ее ухода из дома. По имеющимся данным, пока не подтверждённым следственными органами, на момент возгорания дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыму.

«На момент прибытия пожарных подразделений деревянное строение горело открытым огнем. Спасти находившихся внутри дома детей уже не представлялось возможным: пожар, начавшийся с веранды дома, был обнаружен очевидцами слишком поздно. На момент ликвидации возгорания его площадь составила более 35 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Помимо работы с уголовным делом, возбужденным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), следователям предстоит провести доследственную проверку по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 июля, трое детей из многодетной семьи погибли при пожаре на Ставрополье. Пятилетний мальчик и трое его младших братьев остались одни в частном домовладении в селе Стародубском Буденновского района, когда случился пожар. Их мать уехала рано утром в Буденновск в поликлинику. Спасти удалось только пятилетнего мальчика.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей из многодетной семьи погибли при пожаре на Ставрополье