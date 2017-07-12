Крупный природный пожар на Камчатке не угрожает населенным пунктам

Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM Природный пожар, зарегистрированный вчера на севере Камчатки, к утру среды разгорелся до 200 гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в Минспецпрограмм региона, сейчас его пока пытаются тушить десять человек, а также задействован вертолет с водосливным устройством.

Пожар бушует в 42 км от села Тигиль, но, как заверяют специалисты угрозы для населенного пункта и проживающих в нем людей нет.

«При необходимости на место тушения пожара будут доставлены дополнительные силы и средства», — отметили в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожароопасный сезон на Камчатке начался 1 мая. По словам специалистов, как правило, виновниками подавляющего большинства возгораний являются люди.

На сегодня крупнейшим природным пожаром сезона на Камчатке считается пожар, охвативший в середине июня более 1,7 тыс. га тундры на севере региона. Он был потушен за несколько дней.

Также напомним, что в 2016 году из-за масштабных пожаров в Тигильском, Пенжинском и Олюторском районах выгорел почти миллион гектаров тундры. Кормовая база оленеводства оказалась подорвана, что привело к потерям поголовья. К началу этого года оно сократилось на 900 голов и составило 46 тысяч (-1,9%).