В Сан-Франциско удалось избежать катастрофы с пятью пассажирскими лайнерами

Сан-Франциско, США, , 03:59 — REGNUM В аэропорту Сан-Франциско удалось избежать катастрофы, в которой могли столкнуться пять самолётов с пассажирами, передаёт The Sun.

Инцидент произошёл ещё в ночь на 8 июля, однако Федеральное управление гражданской авиации США проинформировало о нём стало только сейчас.

Как сообщается, самолёт Airbus 320 авиакомпании Air Canada, на борту которого находились 140 человек, по ошибке вместо отведённой ему полосы начал снижение на рулёжную дорожку, где ожидали взлёта четыре лайнера с пассажирами.

Диспетчеры смогли обнаружить ошибку, когда воздушное судно уже едва не коснулось взлётно-посадочной полосы, и успели сообщить об этом командиру экипажа. Пилотам удалось благополучно набрать высоту и со второго круга самолёт приземлился в положенном месте.

Генеральный директор Aero Consulting Experts Росс Аймер, комментируя инцидент, заявил, что диспетчерам и пилотам удалось избежать беспрецедентной по масштабам авиационной катастрофы, так как Airbus мог столкнуться с четырьмя полностью заправленными топливом самолётами с пассажирами на борту, передаёт CBC News.

Сообщается, что по факту произошедшего ведётся расследование.