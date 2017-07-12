Абхазия заплатит 1 млн рублей за информацию об убийцах российского туриста

Гагра, , 01:44 — REGNUM МВД Абхазии назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших вооружённое нападение на группу российских туристов, передаёт телеканал «Россия 24».

Как сообщалось ранее, следствие по уголовному делу возглавил министр внутренних дел Абхазии. Правоохранительные органы страны переведены на усиленный режим работы. Патрулируются автотрассы, к поискам преступников привлекли кинологов, задействован вертолёт Минобороны Абхазии.

Место происшествия посетил президент республики Рауль Хаджимба, который взял расследование дела под личный контроль. В связи с произошедшим глава государства запланированную поездку в Адыгею.

Как передавало ИА REGNUM, днём 11 июля в устье реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии на группу туристов из Москвы напали двое неизвестных с ножом и огнестрельным оружием.

Один из отдыхавших, 32-летний Андрей Кабанов, оказал преступникам сопротивление. Он получил два ножевых ранения в грудную клетку и позднее скончался в Гудаутской центральной больнице.

Нападавшие похитили жену Андрея Кабанова, ещё одну отдыхавшую и двоих детей. Позднее похищенные были освобождены. Поиски преступников в настоящее время продолжаются.

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