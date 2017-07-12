Президент Абхазии взял под личный контроль дело об убийстве туриста из РФ

Гагра, , 00:22 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный контроль расследование нападения на российских туристов в Гудаутском районе, в результате которого один из них погиб, передаёт телеканал RT.

«Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — заявил секретарь Совета безопасности Абхазии

Он отметил, что «произошедшее негативно отразится на имидже Абхазии как курортной страны, посещаемости республики туристами».

В пресс-службе президента Абхазии сообщили ИА REGNUM, что в связи с произошедшим Рауль Хаджимба отменил намеченную поездку в Республику Адыгея и выехал на место происшествия.

Напомним, днём 11 июля в устье реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии на группу туристов из Москвы напали двое неизвестных с ножом и огнестрельным оружием. Мужчина оказал преступникам сопротивление, был ранен и позже скончался в Гудаутской центральной больнице от полученных в схватке двух ножевых ранений в грудь.

Нападавшие похитили жену Андрея Кабанова, отдыхавшую вместе с ними Наталью Чижикову и двух её детей. Позднее похищенные были освобождены. В настоящее время ведутся поиски преступников.

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