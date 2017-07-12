В администрации Ульяновска прошли обыски

Ульяновск, , 23:10 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, совершенного в нарушение вступившего в законную силу судебного акта. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, фигурантами по делу проходят чиновники городской администрации.

По данным следствия, на протяжении 8 месяцев период сотрудники городского управления муниципальной собственностью, используя свои должностные полномочия, вопреки вступившему в законную силу судебному акту, осуществляли незаконное вмешательство в деятельность местного ООО «Торгово-Офисный Центр"ю

Предприятию отказывали в заключении договора аренды земельного участка. При этом предприятие надлежащим образом осуществляло все необходимые арендные платежи.

До настоящего момента выплаченные средства предприятию не возвращены.

Днем 11 июля следственные органы провели обыски в соответствующих подразделениях городской администрации. Была изъята необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.