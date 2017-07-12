В поисках грабителей, напавших на туристов в Абхазии, задействован вертолет

Сухум, Абхазия, , 23:02 — REGNUM Для поиска преступников, совершивших убийство и разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, применяется вертолет министерства обороны республики, сообщает Абхазское государственное телевидение.

По информации телеканала, на место преступления прибыл президент Абхазии Рауль Хаджимба, а операцией по поиску бандитов руководит глава МВД республики Аслан Кобахия.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения, убийства Андрея Кабанова и похищения его жены, её подруги и двоих детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в 12:20 по местному времени в устье реки Аапста Гудаутского района на группу туристов из Москвы напали двое неизвестных с ножом и огнестрельным оружием. Мужчина оказал преступникам сопротивление, был ранен и позже скончался в Гудаутской центральной больнице от полученных в схватке двух ножевых ранений в грудь.

Нападавшие похитили жену Андрея Кабанова, отдыхавшую вместе с ними Наталью Чижикову и двух её детей.

Похищенные освобождены. Поиски преступников продолжаются.

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