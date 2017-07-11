Вторник, 11 Июля 2017 года
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В Самарской области водитель сбил торговавших ягодами детей

Происшествия

Погиб девятилетний мальчик

Сызрань, Самарская область, 11 июля 2017, 22:18 — REGNUM  В Самарской области водитель Lada Kalina сбил двух детей, торговавших ягодами на обочине, сообщает региональный главк МВД РФ.

Трагедия произошла в Сызранском районе около 14:00 мск. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик.

Находившаяся рядом с ним девочка получила травмы. Она госпитализирована.

По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Kalina заснул за рулем. Уточняется, что в момент аварии дети торговали ягодами на обочине дороги.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Дорожно-транспортные происшествия