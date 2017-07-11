В Самарской области водитель сбил торговавших ягодами детей

Сызрань, Самарская область, 11 июля 2017, 22:18 — REGNUM В Самарской области водитель Lada Kalina сбил двух детей, торговавших ягодами на обочине, сообщает региональный главк МВД РФ.
Трагедия произошла в Сызранском районе около 14:00 мск. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик.
Находившаяся рядом с ним девочка получила травмы. Она госпитализирована.
По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Kalina заснул за рулем. Уточняется, что в момент аварии дети торговали ягодами на обочине дороги.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.