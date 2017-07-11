Полицейский расстрелял авто со своими бывшими родственниками под Ростовом

Ростов-на-Дону, , 21:07 — REGNUM Стали известны некоторые подробности расстрела легкового автомобиля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Life.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина расстрелял легковой автомобиль, в котором находились двое — мужчина и женщина.

Раненый водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии, женщина от полученных ран скончалась на месте. В Ростовской области был введён план «Сирена».

Правоохранительным органам удалось задержать стрелявшего уже через несколько часов.

Выяснилось, что нападавший — сотрудник полиции Кадацкий Сергей Сергеевич. Он расстрелял автомобиль, в котором ехали его бывшая тёщя и тесть. При задержании Кадацкий просил о снисхождении и заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он «тоже мент».

По словам раненого бывшего тестя Кадацкого, у нападавшего был пистолет и ружьё.

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