Под Ростовом-на-Дону неизвестный расстрелял легковой автомобиль

Ростов-на-Дону, , 20:59 — REGNUM На автодороге Ростов-на-Дону — Таганрог неизвестный расстрелял легковой автомобиль. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

Сообщается, что преступник несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан.

По предварительным данным, получившая ранения девушка скончалась на месте. Раненый мужчина был госпитализирован.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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