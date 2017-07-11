Прокуратура Абхазии: Захваченные туристы из РФ освобождены

Гагра, , 20:52 — REGNUM По факту гибели российского туриста в Абхазии и похищения его семьи прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в больнице в результате нападения неизвестных скончался гражданин РФ 1984 года рождения.

Погибший Андрей Кабанов получил два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки.

На группу туристов напали двое неизвестных в устье реки Аапста Гудаутского района. Туристы из Москвы возвращались с рыбалки около 12:20 по местному времени 11 июля.

Вместе с ним на рыбалку поехали супруга, двое детей, а также еще одна семья с двумя детьми. Они все были похищены, позже, по данным Генпрокуратуры, их освободили правоохранители.

Тем не менее задержать нападавших не удалось, подробности операции не уточняются.

Ведутся поиски преступников, их личности устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии убили туриста из России