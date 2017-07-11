Кровавая драма на трассе «Ростов-Таганрог»: стрелок задержан

Ростов-на-Дону, , 20:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан мужчина по подозрению в убийстве на трассе «Ростов — Таганрог». Кровавая драма произошла сегодня, 11 июля. По показаниям очевидцев, стрелок был в полицейской форме. Он несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое — мужчина и девушка. Эту информацию ИА REGNUM подтвердила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

«В полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Ростов-Таганрог» неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован», — отметила Устименко.

На месте работают криминалисты, следователи, сотрудники полиции и Госавтоинспекции.

В социальных сетях ужа появилось видео, на котором пострадавший отец называет имя стрелявшего. Также известно, что убийца стрелял из охотничьей винтовки с оптикой.

К одному из очевидцев событий подозреваемый заходил домой на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону.

«Он подъехал попросил помыть руки. Руки были в крови. На вопрос, что случилось, сказал, что производил задержание. Нас насторожила его машина без переднего номера. Потом зачем-то выстрелил два раза в воздух. Но самое странное, что после выстрелов сказал, что проверяет оружие. Ещё зарядил что-то на заднем сиденье. Был очень нервным. Сел в машину и уехал», — рассказал интернет-пользователь.

По последним сведениям, подозреваемый задержан в микрорайоне «Военвед» в Ростове-на-Дону.