Тампон, забытый в животе у пациентки, подвёл медиков Калмыкии под следствие

Элиста, , 19:20 — REGNUM Операция, сделанная жительнице Калмыкии, аукнулась женщине спустя восемь лет. Вспомнить о ней придётся и медикам, проводившим хирургическое вмешательство, которое оказалось выполнено некачественно. Перед правосудием медики ответят по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Как уточнили в региональном СКР, факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, вскрылся совсем недавно.

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Долгое время женщина страдала от страшных болей в брюшной полости, а поставить ей точный диагноз врачи в течение нескольких лет не могли и лечили пациентку от разных недугов.

После очередного обращения к медикам у женщины была диагностирована опухоль, и назначена операция. Именно во время проведения операционного вмешательства была обнаружена причина многолетних страданий жительницы Калмыкии. Это был ватный тампон, который хирурги забыли в брюшной полости пациентки еще в июле 2009 года.

В настоящее время ведётся следствие. Дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уже изымается медицинская документация, которая должна пролить свет на эту историю. Также назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в городе Старый Оскол Белгородской области в 2015 году. Врачи после операции зашили метровую медицинскую салфетку в живот пациентки. Боли у женщины не прошли даже после повторной операции в тот же году. В декабре 2016 года воронежские врачи провели ещё одно операционное вмешательство, но вместо предполагаемой кисты удалили из тела женщины салфетку.

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