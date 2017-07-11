Гроза лишила электричества 50 тысяч жителей Хабаровска

Хабаровск, 11 июля 2017, 18:47 — REGNUM Более 50 тыс. жителей Хабаровска лишены электроснабжения в результате грозы, сообщает 11 июля ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
В справке-докладе энергетического ведомства указано, что во время грозы системы защиты отключили станцию «Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская».
В результате этого электроэнергия перестала поступать в несколько микрорайонов города, а также на Хабаровский судоремонтный завод и завод «Амуркабель».
По информации ведомства, без энергоснабжения на данный момент остаются порядка 51 тысячи бытовых потребителей Хабаровска.
Ведутся работы по восстановлению подачи энергии на предприятия и в жилые районы города.
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