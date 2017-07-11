Гроза лишила электричества 50 тысяч жителей Хабаровска

Хабаровск, , 18:47 — REGNUM Более 50 тыс. жителей Хабаровска лишены электроснабжения в результате грозы, сообщает 11 июля ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

В справке-докладе энергетического ведомства указано, что во время грозы системы защиты отключили станцию «Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская».

В результате этого электроэнергия перестала поступать в несколько микрорайонов города, а также на Хабаровский судоремонтный завод и завод «Амуркабель».

По информации ведомства, без энергоснабжения на данный момент остаются порядка 51 тысячи бытовых потребителей Хабаровска.

Ведутся работы по восстановлению подачи энергии на предприятия и в жилые районы города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии восстановили электроснабжение 50 тыс. жителям после аварии