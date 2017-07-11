По меньшей мере 16 человек стали жертвами оползня в Индии

Нью-Дели, , 18:46 — REGNUM В северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш погибли по меньшей мере 16 человек в результате оползня, вызванного проливными дождями, 11 июля сообщает Reuters.

Инцидент произошел рядом с деревней Лаптап, примерно в 40 км к югу от столицы штата Итанагар.

«Согласно предварительным данным, под оползнем оказались около двух десятков сельских жителей. Местные жители извлекли тела 16 человек, еще около шести человек пропали без вести», — заявил представитель парламента Набам Туки.

«Оползни заблокировали все дороги, ведущие в деревню. Медики пытаются добраться до деревни, как можно скорее. Число жертв может возрасти, поскольку из-за плохих погодных условий мы не можем начать спасательную операцию прямо сейчас», — добавил Туки.

Напомним, за последние 15 дней в штате Аруначал-Прадеш из-за оползней и наводнений погибли 33 человека. Наводнения затопили около 2 тыс. деревень, пострадали более 1 млн 200 тыс. жителей штата Аруначал-Прадеш.

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