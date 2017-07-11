В Ульяновске оценили итоги урагана: ущерб составил 100 млн рублей

Ульяновск, , 18:34 — REGNUM В Ульяновске подсчитали потери от урагана, обрушившегося на город. По словам главы городской администрации Алексея Гаева, ущерб, нанесенный городу стихией, составил около 100 млн рублей.

По его словам, это пока предварительная оценка: «Это средства управляющих компаний на устранение протечек кровель и подтопление подвалов, расход большого количества топлива на откачку воды, затраты на ликвидацию провалов, восстановление сетей и уборку поваленных деревьев».

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При этом он отметил, что вероятность человеческих жертв была бы гораздо выше, а ущерб был бы гораздо больше, если бы в городе не были проведены снос 1500 и глубокая обрезка 3500 старых деревьев.

Всего во время урагана в городе было повалено свыше тысячи деревьев, оборвано 12 линий электропередач. Полностью завершить демонтаж упавших деревьев планируется за несколько дней, но в настоящее время из-за перенасыщения почвы влагой крупные зелёные насаждения продолжают падать.

В ближайшее время планируется разработать муниципальную программу по сносу старых, аварийно-опасных деревьев. Действовать новая программа будет не менее 3 лет.

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Кроме того, на откачке воды с заниженных территорий, подвалов, частных домовладений было задействовано около пятидесяти единиц спецтехники, включая илососы, пожарные автомобили и передвижные насосные станции, не считая переносных мотопомп. Принято решение о переустройстве системы ливневой канализации на улице Камышинской в районе улиц Шолмова и Хо Ши Мина, так как данный отрезок проезжей части регулярно подтапливает.

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Для предотвращения отключения электричества из-за затопления подвалов многоквартирных домов на улице Ростовской (где оттоку воды препятствует железной дороги) в этом районе планируется установить дополнительное водооткачивающее оборудование, а также перенести электрощитовые из подвалов на первые этажи.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган обрушился на Ульяновск 5 июня 2016 года. В связи со сложными погодными условиями в Ульяновской области на 24 часа был введен режим чрезвычайной ситуации.

За сутки в регионе зарегистрировано 145 отключений электроэнергии, почти 120 затоплений подвалов многоквартирных домов и 135 протечек кровель. Самая сложная ситуация сложилась в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском и Старомайнском районах.

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В пострадавшие от стихии муниципальные образования были переброшены дополнительные ремонтные бригады сетевых организаций из Чувашии, Мордовии, Пензы, Самары и Саратова и из южных районов области для восстановления линий электропередач, ремонта объектов водоснабжения, откачки воды и уборки упавших деревьев.

Экстренно из летних лагерей вывезены дети.

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В связи с погодными условиями было остановлено движение ульяновского автовокзала, было задержано 12 рейсов. Кроме того, возникли перебои в работе городского электротранспорта, который не мог проехать по затопленным улицам.