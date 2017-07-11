В калужском пункте приёма металла обнаружены таблички с надгробий

Калуга, , 18:34 — REGNUM В пункте приёма металлолома Людиновского района Калужской области полицейские обнаружили таблички из нержавеющей стали, снятые с надгробий и памятников, ограды с кладбищ, а также более 300 автомобильных аккумуляторных батарей и более тонны гильз различного калибра времен Великой Отечественной войны. Как сообщили 11 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, документация по учёту приёма товара там не велась. Также отсутствовала лицензия на оборот цветных металлов и деятельность по обращению с отходами второй и третьей категорий.

Полицейскими возбуждено дело об административном нарушении, проводится проверка.

Как сообщил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Илья Бурлуцкий, в областном центре передали в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении серии краж с городских кладбищ. В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2016 года по середину марта 2017 года мужчина совершал хищения металлических оград с кладбищ, находящихся на калужских улицах Гурьянова, Труда, а также в пригородной деревне Спас г. Калуги.

Орудуя молотком, мужчина демонтировал металлические ограды, фрагменты которых переносил в свой легковой автомобиль, после чего сдавал в пункты приёма металла.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в окрестностях калужского города Сухиничи вандалами был осквернен памятник старообрядческому священнику отцу Григорию Карпову, расстрелянному и захороненному здесь вместе с другими священнослужителями в 1937 году.

Неустановленные вандалы разбили фотографию священника, сорвали икону с креста и уничтожили клумбу.