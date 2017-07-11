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В Абхазии убили туриста из России

Происшествия

В Гудаутском районе Абхазии группа российских туристов подверглась нападению

Сухум, Абхазия, 11 июля 2017, 18:26 — REGNUM  В Абхазии вооружённые грабители убили туриста из Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Сообщается, что вооружённые грабители напали на группу туристов из Российской Федерации рядом с селом Ачандара Гудаутского района Абхазии.

Один из туристов оказал сопротивление бандитам и получил серьёзное ранение. Позже он скончался в больнице.

По предварительным данным, преступники были вооружены ножом и автоматом. Они потребовали от туристов отдать им все деньги.

Инцидент произошел днём 11 июля. На месте нападения работают сотрудники правоохранительных органов. Идёт розыск нападавших.

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