В Абхазии убили туриста из России

Сухум, Абхазия, , 18:26 — REGNUM В Абхазии вооружённые грабители убили туриста из Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Сообщается, что вооружённые грабители напали на группу туристов из Российской Федерации рядом с селом Ачандара Гудаутского района Абхазии.

Один из туристов оказал сопротивление бандитам и получил серьёзное ранение. Позже он скончался в больнице.

По предварительным данным, преступники были вооружены ножом и автоматом. Они потребовали от туристов отдать им все деньги.

Инцидент произошел днём 11 июля. На месте нападения работают сотрудники правоохранительных органов. Идёт розыск нападавших.