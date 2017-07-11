Количество укушенных клещами в Петербурге возросло на 600 человек

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Количество граждан, обратившихся к медикам Санкт-Петербурга в связи с укусом клещей, за неделю выросло почти на 600 человек. С начала клещевого сезона по 11 июля в медучреждения города обратилось 6878 человек, в том числе 1200 детей. Неделю назад, по данным на 4 июля, таких пациентов было 6286 человек, в том числе 1098 детей. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Возросло и количество заболевших в результате укусов клещей. На 11 июля зарегистрировано 76 больных иксодовым клещевым боррелиозом (неделю назад таких больных было 49 человек), в том числе 10 детей (9 детей неделей ранее), а также 30 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе — троих детей (предыдущий показатель — 25 человек, в том числе 3 ребенка).

С начала сезона непосредственно на территории Санкт-Петербурга как субъекта Федерации зарегистрировано 574 случая присасывания клещей: больше всего на территориях Пушкинского, Курортного и Красногвардейского района. Остальные граждане пострадали от клещей в Ленинградской области и других регионах страны или даже во время заграничных поездок.

В Ленинградской области к медикам в связи с укусами клещей на 10 июля с начала клещевого сезона обратилось 4579 человек. Показатель предыдущей недели — 4324 пострадавших с начала сезона. Таким образом, число укушенных за неделю возросло на 255 человек. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 1030 пострадавших от присасываний клещей.

Самыми опасными местами, где жители области чаще всего подвергались атаке клещей, стали лесные массивы — 68,5% от числа всех пострадавших, садоводства (14,5%), кладбища (1,8%), парки и скверы (1,6%).

Среди районов Ленобласти больше всего случаев нападений клещей отмечено на востоке региона — в Тихвинском, Подпорожском и Бокситогорском районах. Наименее опасны Выборгский, Приозерский и Ломоносовский районы.

Зарегистрировано 4 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и 17 случаев заболеваний клещевым боррелиозом, в том числе 1 случай среди детей.

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