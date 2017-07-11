Двое граждан КНР погибли, десятки ранены в результате ДТП в Таиланде

Пхукет, Таиланд, , 17:41 — REGNUM Два китайских туриста погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юге Таиланда, передает 11 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на генконсульство КНР, расположенное на Пхукете.

Несчастный случай произошел в 23:30 по местному времени 10 июля, когда пассажирский автобус с 32 китайскими туристами на борту потерял управление и перевернулся на обочину.

Шестеро из 24 пострадавших до сих пор находятся в госпитале, в то время как остальные уже выписаны.

Работники китайского консульства лично проведали пострадавших и попросили медиков приложить все усилия, чтобы раненые получили надлежащую заботу и уход.

Местные власти утверждают, что автобус ехал по извилистому склону по дороге на пляж Патонг, когда произошел инцидент.