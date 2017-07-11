В захваченном на Филиппинах городе число погибших превысило 500 человек

Манила, , 17:37 — REGNUM Число жертв боестолкновений между правительственными войсками Филиппин и исламистскими радикалами в районе города Марави превысило 500 человек, заявили в оборонном ведомстве страны, 11 июля сообщает Deutsche Presse Agentur.

По словам военных, боевики убили 90 военнослужащих и полицейских, в самом городе Марави террористы убили 39 мирных жителей, заявил бригадный генерал Рестритуто Падилла.

Филиппинские военные уничтожили по меньшей мере 381 боевика группировки «Муатэ», связанной с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр обороны Дельфин Лоренцана опроверг сообщение местных СМИ о том, что в конфликте погибло до 2 тыс. мирных жителей.

«Такая информация не только наносит ущерб нашим текущим военным операциям, но также вредит экономике и нашему международному имиджу», — заявил глава оборонного ведомства Филиппин.

Напомним, город Марави, расположенный в 800 километрах к югу от Манилы, был захвачен боевиками «Маутэ» 23 мая. Правительственные войска блокировали город и взяли его в осаду.

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