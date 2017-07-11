В Великом Новгороде 3-летний мальчик выпал из окна 4 этажа

Великий Новгород, , 17:33 — REGNUM В Новгородской области проводится проверка по факту травмирования 3-летнего ребёнка, выпавшего из окна балкона 4 этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, мальчик с травмами, характерными при падении с высоты, поступил в одну из больниц Великого Новгорода сегодня, 11 июля.

По предварительной информации, ребёнок находился дома с матерью, забрался на пуфик и выпал из окна балкона 4-го этажа. По оценке следователя, клумба под окном смягчила удар.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

В региональном следственном управлении отметили, что на протяжении нескольких лет в Новгородской области в летний период складывается крайне тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов.

«Проведённый анализ показал, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресло, подставки), стоящие рядом с подоконником, и выпадали из окна либо опираясь на противомоскитную сетку, либо вместе с сеткой», — отметили в ведомстве.

Часто это происходило из-за рассеянности взрослых, находящихся поблизости с детьми, а зачастую и в связи с отсутствием взрослых рядом. В некоторых случаях — из-за неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. Как следует из объяснений родителей, полученных следователями в ходе проверок, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно воспринималось родителями как безопасное обстоятельство — средство, способное воспрепятствовать падению детей на улицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в начале июля москитная сетка не выдержала веса 2-летней девочки, которая выпала из окна пятого этажа и получила тяжёлые травмы.

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В Рязани 27 июня 3-летняя девочка погибла, выпав с балкона квартиры на 12-м этаже — по информации следствия, родная тётя оставила девочку на некоторое время одну в квартире. В Новгородской области 8 июня из окна второго этажа в больнице города Старая Русса выпал 3-летний ребёнок — он отделался травмами.

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