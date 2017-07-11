СКР выясняет обстоятельства нападения собаки на тюменскую девочку

Тюмень, , 17:24 — REGNUM Следователи Тюменской области проверят информацию о пострадавшем от безнадзорной собаки ребенке. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в данном происшествии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Напомним, о проблемах с собаками-беспризорниками сообщила порталу Megatyumen.ru одна из жительниц села Салаирка, которая рассказала о трёх покусанных детях. Женщина заявила, что агрессивные животные нападают на сельчан с периодичностью в 1−2 дня.

По словам женщины, бродячие собаки искусали 9 июля её трехлетнюю дочь, которую отбил от агрессивных лап животного ребёнок постарше. Также сообщает, что обращение к местной власти не принесло действенных результатов.

Однако глава Салаирского муниципального образования Галия Цырульникова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что собака, напавшая на ребенка сельчанки, отнюдь не бездомная. И хозяева животного понесут ответственность за поведение питомца.

Отметим, что в последнее время участились нападения на людей домашних четырехлапых друзей человека. Только на Урале зафиксировано с начала 2017 года несколько трагических случаев.

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