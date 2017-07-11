На Урале в спортивном лагере массово заболели дети

Челябинск, , 17:09 — REGNUM В Челябинской области несколько детей из спортивного лагеря «Олимпиец» заболели энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

Прокуратура уже начала проверку. По данным ведомства, заболели четверо детей.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора заявляют уже о шести заболевших. Ведомство также ведёт проверку.

По данным Роспотребнадзора, за январь — май в Челябинской области не было ни одного случая энтеровирусной инфекции. В июне их было два.