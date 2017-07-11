Вторник, 11 Июля 2017 года
18:11:23 МСК

На Урале в спортивном лагере массово заболели дети

Происшествия

Начаты проверки

На Урале в спортивном лагере массово заболели дети

Челябинск, 11 июля 2017, 17:09 — REGNUM  В Челябинской области несколько детей из спортивного лагеря «Олимпиец» заболели энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

Прокуратура уже начала проверку. По данным ведомства, заболели четверо детей.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора заявляют уже о шести заболевших. Ведомство также ведёт проверку.

По данным Роспотребнадзора, за январь — май в Челябинской области не было ни одного случая энтеровирусной инфекции. В июне их было два.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вспышки менингита